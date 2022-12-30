中國大陸棄守清零政策後，憂喜兩種情況同時正在發生。憂的是各地染疫人數仍在增加，醫療量能也不斷被挑戰。但可喜的是包括交通、娛樂以及旅遊等各種商業活動正慢慢恢復至疫前水準。

至28日止的前7天期間，北京、重慶、成都與武漢地區，乘坐地鐵民眾人數增幅約從40%到100%不等。這表示居住在這些大城市的居民，正重返工作單位、外出購物或用餐等。同期間，塞車程度也增加150%至240%之間。

從上述的交通相關數據大增來看，也呼應中國大陸官方29日所言，就是北京、天津與成都等地的染疫數峰值已到。不過，上海、重慶、安徽、湖北還有湖南的新冠疫情仍然嚴峻。

利用7日乘客人數滾動平均值來計算，截至28日為止的前7天，上海、深圳與蘇州的地鐵使用率，1周以來減少34%至42%。同時，道路交通使用率也同步下降34%至57%。表示新冠病毒仍在這些城市擴散，當地居民因確診或害怕染疫待在家裡不喜外出。

跟疫前比起來，目前交通使用率還是很低，但在部分回復性很快的城市，像是對這次大解封後，新冠疫情最為嚴重的北京來說，日後一旦新冠病毒褪去，景氣反彈速度或將比預期更快。

上海老字號的海通證券（Haitong Securities）認為，12月極可能就是景氣的底部區，全國疫情或許已經來到高峰期，表示交通運輸與商業活動很可能就此觸底反彈。

大陸接近年終的交通運輸量比10月與11月初都要來的低，而過去兩個月的疫情尚未像現在一樣大爆發，且封鎖地區也比較少。舉實例來說，過去1周北京地鐵使用率，比10月底要少41%，僅為1年前的1半左右。同時，重慶地鐵載客量也較10月底少了約50%。

根據彭博社統計數據，截至28日為止的前7日，中國大陸15個大城市的交通堵塞情況，周增近60%，但仍比2021年元月要少30%。不過，以交通量來說，只有北京、成都、重慶、石家莊、天津、武漢、西安和鄭州等回彈比較多，其它像上海、深圳、寧波、東莞、青島與蘇州則是減少中。

至於飛機航班，在即將來臨的元旦3天假期前也在回溫。根據中國大陸航空資料庫公司飛常準（VariFlight）手邊尚未整理過的數據，本周與上周相比，大陸每日國內航班數量周增50%，但仍比疫前2019年的要低32%。

在日前中國大陸宣布取消入境旅客篩檢措施後，航空業復甦腳步可望加快。國際線上旅行社Trip.com統計，前述這項最後一關且很重要的抗疫政策不再執行後，中國大陸飛往國外的航班預訂量狂增254%。

在大陸民眾可以自由出入公共場所後，大批民眾蜂擁至電影院去看電影，享受臨場感的聲光效果。以最近有名的夯片阿凡達：水之道來說，根據網路電影票務平台貓眼娛樂的資料，過去4天平均每日票房都至少在5600萬人民幣，約800萬美元以上。

北京目前有營業的電影院從兩週前155家，增至28日的219家，相比之下，11月底只有7家開門。根據前述的貓眼娛樂統計，上海28日電影院營業家數，則是從兩周前280家，下修至250家。

但旅館尚未從中國大陸新冠大解禁後得利，調研單位STR初步計算，中國大陸在12月前24天期間，全國飯店平均入住率是從11月52%下滑至48%。另外，券商國金證券（Sinolink Securities）指出，12月前3個星期，大陸運輸重要幹道上的卡車數量也增加17%至21%，但廣東省卻下降8%。