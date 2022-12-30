據香港《經濟日報》報導，美國聯邦疾病控制和預防中心（CDC）表示，隨著中國大陸感染人數激增，CDC正考慮對國際航班上的廢水進行採樣檢測，以追踪任何新出現的變種病毒。

據路透報導稱，三位傳染病專家說，與美國和其他國家本周宣布的旅行限制新規相比，這樣的政策將為追踪病毒並減緩其進入美國提供一個更好的解決方案。旅行新規要求來自中國的旅客必須新冠檢測呈陰性。

明尼蘇達大學傳染病專家Michael Osterholm說，到目前為止，強制檢測等旅行限制措施並無法明顯遏制新冠病毒的傳播。