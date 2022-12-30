2023年起全新「家電汰舊換新節能補助政策」將正式上路，燦坤(2430)即日起推出四大家電汰舊換新獨家補助計畫，補助最高上看萬元，除了買商品補助，安裝服務也同樣不馬虎，燦坤最高規格安裝服務「VVIP級尊榮安裝」升級上線。

經濟部日前已宣布自2023年起全新「家電汰舊換新節能補助政策」將正式上路，燦坤作為3C通路領導品牌當然不落人後，搶先響應政府節能政策、推動住宅家電汰舊換新，即日起推出四大家電汰舊換新獨家補助計畫，只要於活動期間至燦坤購買指定節能家電(冰箱、洗衣機、空調、電視）即可額外獲得5000燦坤K幣，再加乘冰箱及空調品類之政府補助及貨物稅減免共計最高5000元補助金，新的一年汰舊換新，燦坤最高補助上看萬元。

除了買商品，服務也同樣不馬虎，燦坤最高規格安裝服務「VVIP級尊榮安裝」升級上線，燦坤到府安裝服務即日起宣布全面升級，正式推出「VVIP尊榮級安裝」，搭配專業技師與協作夥伴到府服務，從空調、冰箱、洗衣機、電視、到洗碗機，不僅有精準的環境評估及專業的測試與安裝工法，運送過程更講求機體完善保護以及現場全面環境保護措施及善後，事前的即時通報與事後的滿意度調查更讓人感到滿滿的放心。數十道縝密安裝作業流程，期望通過專業團隊帶給顧客最貼心的服務品質，燦坤將最尊榮的細緻服務落實到家電安裝細節裡。

受疫情影響的三個年頭裡，大家持續不懈地尋找著能與病毒共存的生活型態，在這段艱難而多變的經歷中，燦坤仍保持著既堅定又誠懇的初心，年前最強檔會員特典重磅登場，燦坤特以「不離開、永遠在」為題，帶給會員眾多物超所值的折扣與超值回饋，自2022年12月30日至2023年1月8日，連續10天超狂優惠轉不停，不僅有百萬燦坤K幣天天抽、MacBook Pro及Blueair清淨機等滿額豪禮限量送，還有一日限定商品下殺34折起優惠，2023新年挑戰最低價。