近年積極朝全建材服務發展的國內最大預拌混凝土廠國產建材實業（2504）指出，手中都更危老、科技廠房的訂單無虞，2023年的業績仍看好，可維持營運成長。

國產建材預估2022年全年預拌混凝土的發貨量可達650萬立方米以上。而手中的訂單量已高達800萬立方米。

雖然近期的預售房地產市場有些雜音，但國產建材認為，國內都更危老仍持續進行中，相關的需求將不會減弱；此外，台商回流、半導體科技廠擴大在台投資等趨勢仍在發生中，因此訂單能見度已到2024年。

另外，國產建材指出，也看好政府持續在國內進行重大基礎建設，各地方政府也重視科技園區開發，公共工程的需求也仍看好。

面對通膨、升息等變數，國產建材表示，景氣不定更要多元發展、研發創新創造市場。集團積極投入創新研發，發展目前全球追求的減碳及循環經濟產品。

綠混凝土產品、碳盤查認證、以及與加拿大商Carbon Cure合作碳礦化技術等，國產建材表示，都是集團因應市場需求投入的多元發展及全建材服務一條龍。

國產建材目前在全省有28個廠，設計產能可達900萬立方米；看好未來兩～三年的產業景氣仍處於活絡，國產建材指出，已規劃及進行全台北中南擴廠。台南仁德新建廠區，並在高雄原有的鳳山、仁武廠擴充設備。定規畫在大台中地區適當地點，新建預拌混凝土廠。