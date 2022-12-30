本周封關周各類股漲跌互見，以觀光類指數上漲3.73％最強勢，以光電類指數下跌2.71％最弱勢。國票投顧預期元月首周指數在14,000－14,600點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：觀光飯店股、旅遊股、食品股、遊戲股、航空股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國際利多因素：

1.國安基金釋出不退場訊息，有助維繫市場信心。

2.年後外資可望歸隊，權值股或有回補買盤，進而支撐台股表現。

3.國際CES將於明年1/5－1/8展覽，有利於相關題材股表現。

4.目前外資期貨淨多單高達19,000口以上，籌碼面仍偏正向。

另要留意三項國內外利空因素：

1.農曆年節將至，因此次連假期間甚長，部份投資人或傾向賣股變現，連帶壓抑盤勢發展。

2.中國大陸疫情持續緊張，國際對疫情持續警戒，恐令買盤趨於觀望。

3.11月製造業景氣燈號跌落至藍燈，意味全球終端需求偏弱，恐衝擊投資信心。