新北市近4年投入約27億，持續執行校舍補強工程並結合美感設計，今年底已完成全市校舍279棟補強作業，教育局長張明文表示，新北市自2019年至2022年推動「校舍美強生計畫」，讓孩子能在安全的校舍環境中學習成長並同時兼具校園美感及活潑的特性。

今年度完成校舍補強的丹鳳高中校長曾慧媚表示，學校3年完成6棟的補強工程，讓丹鳳高中老舊建物脫胎換骨，完工後除了耐震抗震度有效提昇外，穿堂入口意象的重新塑造，也讓師生感受到本校的美學情境更上一層，將美感教育體現在丹高校園的每個角落。

丹鳳高中高三同學劉禹廷表示，很高興在畢業前見證了三年補強工程的完工，穿堂天花板的新「蒙德里安」藝術風格讓我覺得學校變得更美了！

教育局補充說明，透過校舍補強工程，不但提升了校舍的耐震能力，讓校舍能在地震發生時符合「小震不壞、中震可修、大震不倒」的耐震標準，另在規畫設計上發揮藝術巧思及融合當地文化，讓校舍充滿美感創意與歷史傳承意義，可使學生體會學校的校舍轉變，達成多元的教育功能。