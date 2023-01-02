不滿年終遠低長榮集團其他公司，加上長期人力不足、工作繁重，長榮航勤元旦連假自發性串連休假，導致桃園機場長榮客貨機行李延誤，航班大亂。桃園市勞動局指出，勞資爭議調解要由工會或具相同主張的10名勞工提出申請，但目前都未接獲申請，據悉現階段集體休假是員工自發性行為，並非由工會主導，勞動局建議勞方先召集10位以上員工提出調解，以便後續調解或仲裁程序。

勞動局解釋，有關勞資雙方對於年終獎金發放額度如有爭議，依勞資爭議處理法第5條規定是屬於「調整事項」，同法第7條也規定，勞方當事人可由「工會」向勞動局提起勞資爭議調解，「未加入工會，而具有相同主張的勞工達10人以上」也能提起調整事項的勞資爭議調解，但目前長榮航勤工會或勞工都尚未提出勞資爭議調解。

勞動局呼籲長榮航勤工會或員工集結10人以上，就可向勞動局申請調解，後續勞動局收到調解申請書，也會儘速召開調解會議。勞動局重申航空產業業者應正視員工因工作型態特殊導致的辛勞，以及疫情期間與公司共體時艱的堅毅，發放合理的年終。