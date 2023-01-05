台中市環保局前林姓清潔隊員，於2020年間涉嫌向江姓男子收80萬元，表示人脈好可以幫忙「喬」進清潔隊，林拿了錢卻「不辦事」，經對方發現報警，一狀告到法院；一審法院認為林損害公務員形象，依公務員詐欺取財罪判林男1年徒刑，可上訴。

檢警調查，林男曾任台中市環保局清潔隊，得知江姓男子於2020年8月間報考清潔隊員，沒有未錄取，林當時告知在台中市環保局王姓清潔隊員，王得知林男的父親政商現好，認為林男家族的人脈好，可協助江男進清潔隊。

林姓清潔隊員與江姓男子經人牽線認識，林男稱，自己的關係很好，可協助江男取得清潔隊員職位，於是向江收取80萬元後，林拿錢去還債務，後續江男不斷詢問清潔隊員職缺，都被林給敷衍、沒有下文。

一審審酌，林男案發時為公務員，竟不知清廉自持，竟為圖一己私利，假藉職務上機會詐財，嚴重損害公務員形象，雖林坦承犯案，仍未和被害的江男調解、賠償，依公務員假借職務上之機會，故意犯詐欺取財罪，判林有期徒刑1年。