進入2023年首個交易日，恒指3日低開逾200點，之後跌幅稍有收窄。

恒指低開210點或1.1％報19,570點，截至10點13分，報19,697.24點，跌84.17點，跌幅0.43％。

國指低開80點或1.2％報6,624點；現報6,658.35點，跌46.59點，跌幅0.69％。

紅籌指數現報3,710.8點，漲14.81點，漲幅0.4％。

恒生科技指數低開1.15％報4,081點。

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