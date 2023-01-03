豐興(2015)周一(1月3日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價每公噸上漲200元，從上周平盤再起漲勢。型鋼產品基價也每公噸上漲500元，終止連7周平盤。大陸解封題材、年前需求暢旺均為後續鋼市帶來利多，而鋼市復甦，目前尚未看到逆風，需求帶動下可望引領鋼市年後好彩頭？業者引頸期盼。

豐興經理莊文哲表示，國內廢鋼受到美國廢鋼行情續漲激勵，為反應國際廢鋼上兩周漲幅，國內廢鋼本周補漲；鋼筋年底趕工需求現象帶動出貨暢旺，亦為反應原料成本，本周調漲鋼筋售價；而連7周平盤的型鋼，本周為反應近月來原料漲幅，同步調漲售價。

回顧上周12月26日盤價，雖國際行情續漲，但漲勢已緩，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，終結連4周上升態勢；型鋼產品平盤，則連7周持平。

本周豐興盤價再起漲價，全面上漲，廢鋼收購價在每公噸1.15萬元，鋼筋價格為每公噸2.05萬元，而型鋼基價也上漲至每公噸2.68萬元。

莊經理說明，大陸封控放寬，提振市場需求預期心理，上周大陸鋼價轉漲，鐵礦砂維持上漲。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平至每公噸405美元，雖然越南仍積極採購但韓國放緩採購，加上日廢漲幅已高，故上周報價止漲；然而冬季效應帶動美國國內廢鋼收集難度收購價格上漲，加上土耳其上周提高採購力道與價格，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價持續呈現小漲，由每公噸380美元升至385美元，為連6周上揚。澳洲鐵礦砂也從每公噸112.2美元轉升至117.3美元。