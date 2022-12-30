周五鋼鐵開高，但盤中漲幅收斂，尾盤拉低，類指僅收漲0.21%，惟燁興(2007)、東和鋼鐵、大成鋼(2027)、春雨(2012)、新光鋼(2031)均上漲2%以上。雖然遭外資連5日共賣超1656張，但投信加大買超力道，東和鋼鐵(2006)周五居鋼鐵漲幅前段班，尾盤量增竄高，收在所有均線之上。展望明年，營建需求強勁可支撐東鋼國內鋼筋及型鋼出貨量。

雖然今年第四季為傳統營建旺季，但因為鋼材價格下跌影響，法人預估，今年第四季東鋼營收下降至136.78億元，年減17.24%、季減5.68%，毛利率8.27%，鋼材價格下跌影響毛利率及獲利，預估單季稅後EPS 0.70元，今年全年度稅後EPS估為5.03元。

考量國內的營建需求強勁可支撐東鋼國內鋼筋及型鋼出貨量，2023年預期營建市場需求仍在，但鋼價相對2022年較低，隨著利差縮小，2023年的獲利預期將會下滑，因此法人預估，2023年營收556.43億元，年減6.64%，毛利率因利差縮小而持續下滑，預估稅後EPS為4.02元。

2022年商辦及工廠建設需求大幅成長，台灣營建需求可望支持建築用鋼出貨量，今年前10月新增建照核發面積為3830萬平方公尺，年增11.24%。整體台灣的營建需求仍在向上成長中，觀察建照核發種類，2022年的建照發放以商業、工業類成長最多，今年前10月工商類建築建照發放面積1267萬平方公尺，年增42.64%，與2020年的情況相似。今年前10月住宅類則為2054萬平方公尺，年增2.56%，顯示目前支撐台灣營建需求的動能，主要來自工商業發展的廠辦需求，包括海外公司、工廠的回流帶動的建廠需求。預期在國內營建需求維持高檔之下，可支撐國內的建築用鋼需求，帶動相關廠商出貨維持在高檔水準。

觀察近期國際廢鋼價格走勢已經出現止跌反彈的現象，目前廢鋼價格約每公噸410美元，約較上個月的低點上漲12%。另外在鐵礦砂價格方面，也同步的止跌反彈，近一個月鐵礦砂價格上漲約15%。法人認為，目前鋼價的反彈主要因為先前鋼價已經歷長時間的下跌壓低基期，且大陸的防疫政策轉彎帶動市場對未來鋼鐵需求增長的預期，因此拉動廢鋼價格跌深反彈。預期明年第一季鋼價仍有上漲空間，但對之後的鋼價走勢則持保守看法，主要因為原物料價格已在歷史相對高檔，而需求是否能強大到再拉抬原料價格仍需觀察。