旅遊業者雄獅(2731)搶攻疫後旅遊復甦商機，發言人賴一青表示，今年春節國旅熱度與往年無異，首季企業獎勵旅遊仍聚焦國旅，預期出境旅遊要到暑假才會出現需求高峰。不過，由於通膨及運量等供給尚未恢復疫前水準，且徵才成本增加，預期今年團費恐難有調整空間。

對於政府規畫每人發放6千元、與全民共享經濟成果，賴一青對此表示，雖還不清楚發放方式，但認為此額度對四口之家而言，正好適合規畫一趟國旅遊程，對國旅市場絕對會有很大助益，因此正向看待，並表示將著手規畫相關旅遊行程爭取相關商機。

對於近期國旅市場概況，賴一青指出，今年春節國旅熱度與往年並無差異，但旅客「猶豫期」明顯變長，下定行程時間從過往出發前約45～60日縮短至前30日、甚至更短，推測是因國境解封、旅遊商品數量增加，旅客需較多時間挑選適合自己的旅遊商品。

此外，過去旅客春節出發時間多落在初一、初二左右，不過今年因春節連假長達10天，選擇在除夕前或初三之後的假期前後段出遊的旅客也明顯增加。

至於企業獎勵旅遊方面，雄獅指出，首季主要仍聚焦國旅，4月起陸續有小型獎勵旅遊團體選擇出境旅遊，大型獎勵旅遊團則多規畫落於下半年。熱門出遊地區方面，短線以日本、越南峴港為主，長程線以歐洲為主、且天數拉長至14天。

對於出境旅遊復甦速度及團費調整空間看法，賴一青預期，出境旅遊需求要到暑假才會出現高峰。由於疫後航班、飯店等供給量均尚未恢復，加上通膨因素相關供應元件價格大漲，預期在航班運量尚未恢復疫前水準狀況下，今年出境團費的調整空間不大。

同時，賴一青指出，觀光產業人才在疫情2年多來流失甚多，如今已不能用過往薪資水準徵才、勢必加薪因應。因此，在整體人力成本及元件相關費用均增加、提供服務又不能減少下，預期未來團費只增不減的機率甚高。