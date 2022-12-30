印尼政府30日宣布，即將縮減出口至海外的棕櫚油數量，剩下的留給自己國內民眾使用。由於這種大宗商品供給量將變少，預期心理下期貨交易價格也聞聲上漲超過2%。

這個世界上最大棕櫚油生產國指出，以往可以銷往國外的棕櫚油量是國內銷售量所規定的8倍，從明年元月1日起，允許出口數量將縮小至6倍而已。印尼政府高層表示，這樣做是希望明年3月下旬的齋戒月與4月下旬的開齋節期間，自己內需市場夠用，況且明年第1季棕櫚油產能也是傳統淡季。

印尼政府在5月也曾下達過棕櫚油禁止出口令。當時舉世譁然，市場擔心將會助長通膨大漲的氣焰。但萬萬沒想到無法抑制印尼國內食用油價飆升，反而讓油商蒙受重大金損，故實施還不到1個月就草草收場結束。

印尼政府也計畫在2023年，將祭出把環保比例再提高的生質柴油法規。若真的實施，印尼國內棕櫚油的消耗量還會增加。故印尼也表態直說，不希望屆時供不應求下，造成當地油價又會大漲的風險。

印尼限縮棕櫚油出口的消息，也激勵在大馬首都吉隆坡交易所的油價上漲，因為全球第2大棕櫚油出口國馬來西亞，也可藉此增加出貨量。棕櫚油期貨價格漲2.2%，每噸來到947美元左右，可望創下1個月以來最高收盤價。