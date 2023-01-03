大陸央視軍事2日報導，中國第三艘航母福建艦今年工作中心是試驗試航。海軍福建艦副艦長錢樹民受訪時表示：「習主席在新年賀詞中專門提到『福建號』下水，作為福建艦的一員，我們深感驕傲和自豪。新的一年，我們一定全面抓好以試驗試航為中心的各項工作，為實現建軍百年奮鬥目標貢獻力量。」

去年6月17日，中國第三艘航空母艦下水命名儀式，在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准，中國第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。

福建艦是中國大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。該艦下水後，將按計畫開展繫泊試驗和航行試驗。福建艦順利下水顯示著中國海軍裝備現代化建設取得了又一重大的歷史性突破，對於進一步提升大陸海軍維護國家海洋權益的能力具有重要意義。