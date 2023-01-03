國民黨中常委蕭景田涉嫌北市議員現金買票案，遭通緝多日後今日自行投案，正在士林地檢署接受偵訊。（圖／李文正攝）

國民黨籍新科議員林杏兒因涉違反公職人員選罷法，士林地檢署日前以證人身分，通知林杏兒到案說明訊後請回，另外國民黨士林、北投執行長曾繁川一度遭聲押，法院裁定5萬元交保，而幕後操盤的國民黨中常委蕭景田卻遲遲未到案，經士檢發布通緝，蕭景田下午3時主動到案，檢察官當庭逮捕，現仍尚未作出強制處分。

士林地檢署去年12月29日士林地檢署對蕭景田發布通緝，30日向士林地院民事庭提出「當選無效之訴」，士檢認為，國民黨中常委蕭景田、士林北投區黨部執行長曾繁川，11月中在林杏兒服務處內，交付競選文宣等物品給北投區多名里長，以及6000元、8000元以及1萬元的賄款，涉違反選舉罷免法，對於有投票權之人交付賄賂，影響選舉公平性，同時約談多名里長，訊後均請回。

由於違反選罷法與當選無效之訴可採雙軌進行，刑事部分，蕭景田在發布通緝4日後，本月3日下午主動到案，經檢察官訊問後當庭逮捕蕭景田，蕭現仍在拘留室內等候，檢察官尚在比對供詞，預計稍晚做出強制處分，不排除聲押。另外，曾繁川應訊後，檢方一度以共犯在逃為由向法院聲押，法院裁定5萬交保，蕭景田到案後，檢察官不排除會以有逃亡的事實向法院聲押。