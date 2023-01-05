「全美議會交流理事會」（American Legislative Exchange Council ALEC）日前正式通過「支持台灣有意義加入國際組織包括國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）決議案」。駐美國代表處對該會通過上述友好決議表示感謝，並願與美國各界共同努力推展雙方友好情誼。

該決議案主張，台灣作為一個擁有超過2357萬人口的主權國家，位於全球發展最快的地區之一，經濟充滿活力，同時在製造支撐21世紀許多創新技術居於領先地位，台灣參與國際組織包括但不限（including but not limited）於「國際民航組織」（ICAO）和「國際刑警組織」（INTERPOL）等，將強化台灣與這些機構之互動與合作。然而，台灣爭取正式會員資格及積極參與貢獻的努力卻時常遭到中華人民共和國（PRC）阻撓。

該決議呼籲支持台灣有意義地參與國際組織，以加強亞太地區和全球的安全，並使世界各國受益於台灣的寶貴經驗、技術敏銳度、國際協助與諮商。