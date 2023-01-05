中信金5日晚間代子公司中信銀行重訊公告，桃園地方檢察署指揮北市政府警察局刑事警察大隊至中信銀江翠分行、成功分行搜索及詢問行員。

中信銀行指出，中信銀行位於大台北地區的分行員工於5日配合檢、警單位主動提供所需資料協助案件調查，相關人員並應檢、警需求協助釐清案情。中信銀行充分理解且尊重司法單位調查案件之行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後將視情況採取相應妥適處置。