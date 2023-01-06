讓員工付這筆錢合理嗎？一名網友火大抱怨，有一名資深同事即將退休，結果公司竟然要求其他員工集資舉辦歡送會，讓他氣得直說：「憑什麼！」貼文一出，隨即引發討論，有人認為這間公司實在惡劣，不過也有其他網友說：「你可以不理會啊，只是會被排擠」。

原PO在PTT八卦板發文表示，有一名在公司待了40年的資深同事即將退休，日前財務人員突然跑去找原PO詢問：「要不要出1000元，一起幫忙辦歡送會？」這筆資金包將用來支付飯錢，以及購買禮品。

「X的！我聽到就不爽！」原PO認為，歡送會的費用應該要由公司全額買單，不解為何要找員工當分母，因此他特地發文和網友請益：「有沒有八卦？」

貼文曝光後，一票網友無法接受，紛紛留言，「什麼破爛公司，歡送會還要同仁出錢」、「40年是公司要主辦直接歡送會了吧」、「一般不是退休的要出錢請大家嗎」、「不要啊！最賭爛這種」、「要走的人不用做人情」。

不過也有人認為，在職場上難免會需要一些做公關的支出，「你不出，明年考績吃丙，就問你敢不出嗎」、「你可以不理會啊，只是會被排擠」、「如果大家都有繳，那最好還是跟著」、「這種鐵定要出好嗎，不出之後要怎麼混」。