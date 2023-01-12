蕭明峯和苗栗家扶中心主任湯鳳琴溫馨合照。（本報資料照片）

蕭明峯去年8月開學之際，自掏腰包贊助苗栗家扶兒的書包跟文具用品。（本報資料照片）

生活家具用品製造商老闆蕭明峯因為小時候家境貧困，30多年前受到家扶中心扶助，他事業有成後回饋家扶，並擔任家扶認養人，至今已20餘年，而當年幫助他的社工老師，就是現在苗栗家扶中心主任湯鳳琴，每年只要苗栗家扶有物資短缺，蕭明峯都會自掏腰包採購，去年特別得知家扶兒童欠缺文具用品，也贊助所有經費，買書包跟文具組，贈給72位家扶學童，蕭明峯與湯鳳琴2人30年的情緣也讓孩童感受滿滿溫暖。

出生於苗栗縣後龍鎮的蕭明峯，因為家境貧困，從小學至高中都受家扶基金會協助，而他早熟獨立，不只幫忙做家事，還會跟著阿嬤做代工，包括串聖誕電燈泡、縫布娃娃，國高中時每天早上5點送報紙、下課後犧牲玩樂時間到餐廳當服務生，也做過洗車工、陶瓷工廠作業員。

他踏入職場後把「吃苦當作吃補」，只要能夠賺錢或學到東西，他都不辭辛勞，也因為他曾在在台中大里工業區打工，累積一身的家用五金製造本領，當兵後便在台中自行創業，後來更自創品牌，製作生活家用品，不但在台灣販售，還外銷德、英、丹麥、瑞典等13個國家，而在他公司草創時期，就成為家扶認養人，並認養2名家扶兒迄今已有20多年。

蕭明峯為感念當年認養他的「詹阿姨」詹丰雁，也一直隨身攜帶和詹的合照，2019年蕭明峯獲得家扶基金會的「金扶獎」表揚，兩人在頒獎典禮上重逢，留下溫馨的合影照片。也因蕭明峯與太太長年認養家扶兒童，在2015年一場家扶相見歡活動中，再次與當年的家扶老師、苗栗家扶中心主任湯鳳琴相認，更因2人之間情誼，只要苗栗家扶中心有困難，蕭明峯總是第一個提供協助。

蕭明峯說，因為家境清寒接受苗栗家扶中心的經濟扶助，一直到他高中畢業，小時候當時參加家扶中心舉辦的課輔與營隊活動，讓他受益匪淺。如今看見受扶兒就彷彿看到當年的自己，也希望受扶兒都能奮發向上，未來也來當認養人，把回饋精神傳承下去。

而去年8月國小開學之際，蕭明峯得知苗栗家扶要為生小學1年級的家扶學童準備書包跟文具組，立刻贊助所有經費，並帶著書包跟文具，前往位於苗栗縣苗栗市的家扶中心辦公室。

蕭明峯也感觸很深，他表示，家扶辦公室陪伴他不少童年，當時阿嬤忙工作時，他才就讀小學3、4年級，湯鳳琴主任就是當年伴讀的社工老師之一，如今能用行動幫助跟回饋家扶，讓他感恩在心。