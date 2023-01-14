貓貓蟲咖波凹豆好日子特別推出限定滿額贈，桃園站展覽期間單筆消費滿3000元即贈「凹豆系列不鏽鋼碗」，輕巧兼具收納功能，在戶外用餐非常實用！。(新光三越提供／蔡依珍桃園傳真)

兩款「露營摺疊椅」既可收納也很穩定、一旁的小收納袋可以放手機唷！(新光三越提供／蔡依珍桃園傳真)

限定商店裡消費滿100元即以199元加購狗狗製麵所的「狗狗拌麵」乙袋（原價239元）；滿300元即可用100元加購限定口罩乙盒；消費滿500元，還可以390元加購原價580元的萬用小方包乙個！ (新光三越提供／蔡依珍桃園傳真)

新光三越桃園站前店聯手11大指定銀行，推出單卡刷卡累計滿1萬回饋4％、滿6萬回饋5％、滿30萬回饋6％ skm points點數回饋；檔期間持skm pay並綁定指定銀行信用卡消費任一單筆達3000元再加碼1％、最高7％回饋！不僅如此，新光三越更首度於活動檔期間，會員消費將持續發放skm points！活動首11日（1／15前）刷skm pay更加碼skm points點數加倍送，還有指定銀行多重禮券回饋，超多刷卡好康就是要讓會員購物再賺回饋金，精省預算來除舊佈新、採買年貨，開心迎新年！

除了金兔卡利HIGH回饋外，新光三越桃園站前店還祭出天天全館滿額卡友禮，回饋不間斷，1月13日至1月14日skm pay刷滿30000元送「HYD絕美氣炸鍋」、1月14日至1月15日skmpay刷滿30000元送「THOMSON電暖器」，買越多回饋越多！

2023最夯趨勢新品大公開！搭配卡利High多重回饋聰明買！

新光三越2022年十大暢銷榜出爐，包括：持續稱霸精華液口碑討論度的LANCOME小黑瓶、台灣銷量NO.1乳霜王－資生堂國際櫃百優精純乳霜、台灣手機銷售量市佔NO.1－iPhone 14系列、智慧家電首選－Dyson三合一涼暖空氣清淨機、受惠旅遊大解放－萬國行李箱、新手爸媽育兒神器－娃娃城 Leclerc Baby極輕量自動秒折嬰兒手推車，都是2022年度受到民眾喜愛的熱銷夯品！而新年就要迎來新氣象，特搜新春必買趨勢新品，推薦包括：美妝品牌ESTEE LAUDER、LANCOME、Dior等新春限定版、以及除舊佈新居家洗脫烘必備日製HITACHI溫水擺動飛瀑熨斗洗衣機等，有新春開運珠寶點睛品Charme Mini足金招財兔串飾、絕對不能缺少的3C新品等，搭配卡利HIGH獨享超多回饋！

每到大年初一最受民眾喜愛的活動就是「買福袋、搏好運」，今年新光三越初一福袋、以及首度規畫的「福箱」，將分別於1／12及1／16上午十點起於新光三越桃園站前店APP以扣100點＋以skmpay線上支付1000元或2000元開搶，此次邀請台灣潮流公仔設計師－羅賓唐為新光三越獨家創作兔年專屬圖騰－Nice兔，打造以環保再生材質製成的「Nice兔U新春福袋」外袋、及以2023年度代表Pantone色「薰衣草紫」所設計的22吋胖胖行李箱「嚮往旅遊兔GO福箱」！

今年新光三越桃園站前店更推出豪華玩透透大獎－復古新經典sym Fiddle 125智慧油電機車(價值83800)、大鵬灣至小琉球40呎豪華雙體帆船包船獨享體驗(價值66000)、斑比跳跳頂級豪華露營車住宿券(價值19800)、逐鹿天下露營入門組(價值10280)、irocks電競豪華配備組(價值20760)，記得設定好鬧鐘，線上搶購去！

「 Have A Nice Capoo ! 」桃園站到了！「貓貓蟲咖波凹豆好日子」巡迴展第三站抵達新光三越桃園站前店！以「凹豆」（outdoor）為主題的百樣系列新品，不但兼具機能實用性及可愛，這次還有更多春節新品彩蛋暖心上市！

在新光三越桃園站前店門口迎接大家的就是在作品中陪著咖波及好友到處跑的車子—小白咪！咖波開著小白咪到桃園和大家見面，讓大家從門口開始進入咖波凹豆世界。限定商店裡消費滿100元即以199元加購狗狗製麵所的「狗狗拌麵」乙袋（原價239元）；滿300元即可用100元加購限定口罩乙盒；消費滿500元，還可以390元加購原價580元的萬用小方包乙個！

貓貓蟲咖波凹豆好日子特別推出限定滿額贈，桃園站展覽期間單筆消費滿3000元即贈「凹豆系列不鏽鋼碗」，輕巧兼具收納功能，在戶外用餐非常實用！（隨機贈送不挑款，數量有限、送完為止）可愛的咖波郵筒－歡迎寫信投入信箱給咖波作者—亞拉老師、以及旅行中的咖波和他的好朋友們，和他們一起分享你的凹豆的美好旅程吧！還有許多咖波和朋友們出門玩樂的可愛回憶，當然有「限定明信片」與「旅行郵戳」可以蒐集，快來找郵筒、投入你想跟亞拉老師說的話吧！咖波大明星見面會來了！1／14(六)於15：00、16：00，只要穿著凹豆風格衣服領取號碼牌並和咖波拍完照，就可以領到咖波小禮物！（每人限領一次，贈品數量有限送完為止。）活動詳見新光三越桃園站前店粉絲團公告。