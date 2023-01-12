陳璽安（前）、徐韜（後）氛圍曖昧。（圖／擷取自LINE TV）

張碩航、王肇緯在拍攝LINE TV原創奇幻愛情劇《HIStory5-遇見未來的你》時，冒著10幾度的低溫拍攝雨戲，二人全身濕透冷到不行，幕後花絮則曝光王肇緯貼心照顧張碩航的一面，劇組也立刻遞上毛巾、薑茶保暖。有趣的是，王肇緯原本在笑張碩航一臉狼狽，被張碩航抗議後，又立刻遞上毛巾替他保暖，讓張碩航相當感動：「他戲裡戲外都很照顧我，冷成那樣第一個想到的還是我！」

張碩航飾演穿越22年時空，獲得全新身份變成個性開朗陽光的外送員「戴哲尼」，因為一張外送訂單相遇王肇緯飾演的霸總系貴公子「海翼」，儘管張碩航答應會完成王肇緯任務，但仍想方設法回到千禧年。

最新劇情中，張碩航看到天空下起暴雨，想藉由閃電的力量作為媒介穿越，王肇緯見狀大喊「你瘋了嗎」使出擒拿術阻止，二人爆衝突在雨中扭打，張碩航最後坦承自己是從千禧年穿越而來，讓王肇緯不敢置信。

另一場張碩航遭到圍毆的拳擊動作戲，不僅被打倒在地，臉部還有大瘀青，最後王肇緯貼心擦藥，曖昧「呼呼」。張碩航透露，這場拳擊戲拍了一個下午，「拍到噴汗，畫面上滿身大汗的樣子都是真的。」而王肇緯在關鍵時刻現身「英雄救美」，讓觀眾直呼超帥氣，為了展現超殺擒拿術，王肇緯不只嚴格訓練體態，同時接受專業指導，做足了功課。

陳璽安飾演英俊帥氣、有反差魅力的百貨總經理，與徐韜飾演小白兔般的「便利貼新人」林懷恩大談職場格差戀。最新劇情中二人首度有吻戲，加班到深夜的徐韜，因要送一份急件公文，來到總經理辦公室，看到不小心睡著、緊皺眉頭的陳璽安，忍不著上前想撫平他眉間的皺紋，被驚醒的陳璽安反射性舉起了手，徐韜則一個踉蹌，與陳璽安上演「意外之吻」。

在這場戲的幕後花絮中，陳璽安、徐韜反覆排練意外吻的情景，二人親吻的瞬間特寫更是出動所有攝影人員，就為捕捉最唯美的畫面，因此二人在一公分的極近距離維持近20秒，幾乎可以感受對方的呼吸，讓二人忍不住害羞，喬好鏡位後徐韜還大呼：「終於可以呼吸了！」而重視禮貌的徐韜在拍攝接下來的戲份時，問工作人員說：「（親完後離開）這時候台詞會講……那我先走了？」逗笑現場工作人員。

此外，陳璽安、徐韜感情迅速增溫，有場徐韜貼心幫陳璽安按摩的橋段，在悠揚動人的琴聲中，陳璽安緩緩撫上徐韜的臉頰，二人深情對望，充滿曖昧氛圍。陳璽安、徐韜透露，抬頭對望與手部動作都是拍攝過程即興發揮，陳璽安也完全沉浸在角色情緒裡，「當時放著懷恩（徐韜飾）創作的音樂，看著懷恩的臉，那一刻覺得很幸福。」徐韜則說，因為要長時間對視，加上現場的曖昧氛圍，按摩的橋段比起意外吻，其實更令人害羞。

《HIStory5-遇見未來的你》由張碩航、王肇緯、陳璽安、徐韜主演，劇中張碩航將穿越22年時空，化身個性開朗陽光的外送員，與「霸總系貴公子」王肇緯大談命定戀愛。陳璽安飾演有反差魅力的「禁慾系」上司，與剛進公司的「便利貼」新人徐韜共譜「職場格差戀」，甜虐交織的BL劇，將帶給觀眾全新感受。《HIStory5-遇見未來的你》每週三晚間8點，LINE TV全球首播