急替長官護航，財政部周日發稿澄清媒體對「行政院蘇院長以110年度經濟成長相關數據來說明該年度營所稅實徵數大於預算數，是看錯行或存心唬弄社會」的說法，強調111年度營所稅稅收是反映110年度營利事業獲利成果，應是該媒體對營所稅採落後申報的本質有所誤解。

財政部說明，111年度截至11月底全國賦稅收入實徵淨額新台幣3兆797億元，較預算數2兆7,243億元增加3,554億元（達成率113％）)，全年度稅課收入可望高於預算數4,500億元，稅收優於預期約有8成來自營利事業所得稅。

財政部指出，營所稅為落後申報，111年度營所稅稅收是反映110年度營利事業獲利成果，爰111年度營所稅稅收之估測基礎，為前一年度（即110年度）之營利事業所得情形。

財政部表示，110年4月至8月編列111年度營所稅稅收時，行政院主計總處發布110年度預測經濟成長率為5.46％、金融監督管理委員會發布110年度第1季獲利成長176.89％，當時考量全國疫情警戒提升至第三級，疫情警戒期間經濟景氣預估不宜過度樂觀，且全球經濟情勢存在諸多不確定性，又109年上市櫃公司獲利成長第1季負20.22％，全年卻為21.58％之經驗，該部經審慎評估，爰未將上市櫃公司預期獲利情形納入考量，且採用當時中央銀行預測110年度經濟成長率5.08％編列。而行政院主計總處之後發布110年度實際經濟成長率為6.53％、金融監督管理委員會發布上市櫃公司110年度實際獲利成長達72.17％，致營所稅111年度截至11月實徵數達1兆138億元，提前達成預算目標。

為期稅收估測更貼近實際，財政部刻以營業稅為例，研議運用智慧系統建立中央政府稅課收入估測模型，並持續掌握最新經濟情勢及稅收估測相關因素，以及參考相關稅目申報繳稅情形等，作為稅收編列參考資訊，以提升稅收預算編列準確度。