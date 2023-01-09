東研信超(6840)2022年12月營收0.64億元，年減4.22％，累計2022年營收為8.88億元，年增7.65％，連續3年創下歷史新高。公司指出，受惠5G NR及WiFi6/6E產品市場滲透率逐步提升，帶動公司相關檢測業務成長，此外，公司在網通產品與工控/工業電腦應用領域成長快速，全年營收占比已分居第二與第三檢測業務類別。後續看好在5G NR及WiFi6/6E檢測業務基期仍低情況下，2023年仍將有機會再挑戰新高。

東研信超受到大陸實驗室暫時停止執行對出貨美國電子產品進行檢測認證，以及大陸對疫情採取鬆綁政策後，造成檢測人力短缺影響，12月營收下滑，但全年仍創高。大陸實驗室預計在今年第2季底重新取得認證後，即可恢復正常檢測認證業務；而疫情造成的影響，僅是訂單遞延，今年第1季營運即可重返成長軌道。

東研信超預期2023年在5G NR與WiFi6/6E持續加大滲透率下，將帶動檢測案件數量與檢測時數亦逐步攀升，仍會是今年的主要成長動能；此外，從應用領域類別來看，2022年表現不俗的網通產品與工控/工業電腦領域，預期今年仍會有雙位數的成長表現，尤其工控/工業電腦領域，在具有高客製化與特殊規格特性下，東研信超在已搶占先機，居領先者地位下，可望大幅拉開與同業差距。

東研信超2022年11月25日獲櫃買中心董事會通過上櫃案，預計今年年第1季掛牌上櫃。