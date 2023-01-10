南亞科(2408)周二舉行線上法說會，會議將由公司發言人李培瑛總經理主持，南亞科去年第四季營收79.54億元，季減少27.83%、年減62.83%，跌破百億元營收關卡。毛利率、營益率之雙率雙雙減少雙位數幅度，單季每股虧損為新台幣0.37元，轉虧持平十年新低。因應市況變化，2023年將持續縮減資本支出，規畫以約新台幣185億元為目標，其中生產設備資本支出不超過5成；人才方面採取「遇缺不補」狀態。

南亞科2022年12月份自結合併營收為新台幣24.00億元，月減少13.38%、年減少65.40%，已連9個月下滑，並創下2012年12月以來的10年新低紀錄。

南亞科周二公布2022年第四季截至12月31日之自行結算合併財務報告。公司去年第四季營業收入為新台幣79.54億元，季減少27.83%、年減62.83%，跌破百億元營收關卡。去年第四季DRAM平均售價季減中二十位數百分比，銷售量季減低個位數百分比。新台幣兌美元貶值匯兌有利影響營收約低個位數字百分比。

南亞科去年第四季營業毛利為新台幣10.37億元，季減71.2%、年減90.2%；毛利率13.0%，季減19.6個百分點、年減36.4個百分點。營業淨損為新台幣15.44億元，季比年比雙雙轉虧，季減267.82%、年減119.24%；營業利益率-19.4%，季減27.7個百分點、年減56.9個百分點；營業外收入新台幣1.21億元，本期稅後淨損為新台幣11.51億元，季減143.6%、年減117.8%；淨利率-14.5%，季減38.5個百分點、年減44.7個百分點。單季每股虧損為新台幣0.37元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.98億股計算)，較去年第三季每股盈餘0.85元、前年第四季2.08元轉虧，並與2012年第四季每股虧0.37元，持平十年新低。

南亞科累計2022年之營業收入為新台幣569.52億元，年減33.47%，創下三年新低水準，營業毛利213.42億元，年減42.4%，營業毛利率37.5%，年減5.8個百分點，營業利益110.03億元，年減59.5%，營業利益率19.3%，年減12.5個百分點。稅後淨利為新台幣146.14億元，年減36.04%，淨利率25.7%，年減1個百分點，每股盈餘為新台幣4.72元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.98億股計算)，相較前年每股盈餘7.40元大減。截至2022年12月31日，每股淨值新台幣58.41元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

因應市況變化，2022年資本支出原預算新台幣284億元，實際支出新台幣207億元，減幅約為27%，其中生產設備資本支出減幅約5成。2023年將持續縮減資本支出，規畫以約新台幣185億元為目標，其中生產設備資本支出不超過5成。同時位元產出將動態調降20%以內。人才方面，則採取「遇缺不補」狀態。