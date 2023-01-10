星宇航空(2646)2022年12月營收為9.65億元，月增率56％，年增率897％；其中，客運營收為8.21億元，月增75％，年增1670％，旅運動能持續攀高，12月旅客人數較上月大幅成長7成；貨運營收為1.09億元，年增149％，因全球經濟未明及通膨壓力上升，皆使貨運運量、運價面臨下修風險，貨運表現亦微幅收斂。

總計2022年營收為33.62億元，年增322％。其中，客運累計營收為22.78億元，增幅595％，貨運累計營收為9.18億元，增幅133％。

即將迎來疫情解封後首次的春節假期，星宇航空1月整體座位數較前月成長2成以上，2月份亦持續穩定提供航班數，並配合A350-900通過新機導入認證後，預計1-2月份將投入營運澳門及曼谷航線。同時，星宇航空看好2023年旅遊復甦，1月將開闢台北-河內航線及台北-宿霧航線，使東南亞航點更加綿密，屆時航點將擴增至16個，亦為開航洛杉磯航線提前暖身。

機隊方面，星宇航空於本月交付第2架A350-900，截至目前共有13架A321neo、4架A330neo、2架A350-900。同時A350-900新機規畫於春節連假檔期開始投入區域航線營運，可望在國人旅遊旺季放大航班運能。