中國人民銀行10日公布，大陸2022年12月M2貨幣供應年增11.8％，較前值12.4％回落0.6個百分點，且低於預期的12.3％。
綜合陸媒報導，市場普遍預期大陸12月M2貨幣供應年增12.3％，實際數據公布後報11.8％，11月該指標為12.4％。此外，大陸12月新增人民幣貸款共計人民幣（下同）1.4兆元，預期值為1.2兆元，前值為1.21兆元。
人民幣存款方面，大陸2022年12月人民幣存款增加7,242億元，較2021年同期少增4,403億元。2022全年大陸人民幣存款增加26.26兆元，較2021年多增6.59兆元。其中，住戶存款增加17.84兆元，非金融企業存款增加5.09兆元，財政性存款減少586億元，非銀行業金融機構存款增加1.38兆元。
另一方面，大陸12月社會融資規模增量為1.31兆元，市場預期為1.85兆元，前值為1.99兆元。
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