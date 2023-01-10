Jessica雖在《姐3》中與冠軍錯身而過，但揹起Celine還是

Celine Triomphe亮面小牛皮革肩背包，售價12萬5000元。（Celine提供）

近日剛結束首場Blackpink全球巡迴演唱會泰國首站，當團員紛紛返回韓國準備下一場演唱會時，成員之一的Lisa耐不住思家之情，在自家多留幾日展開線下粉絲見面會，同時回家會見家人，可見有多開心；而在《乘風破浪的姐姐3》中表現亮眼的韓國女星Jessica，雖然與冠軍擦身而過，但也收服了不少粉絲的心，可說《乘風破浪的姐姐3》重新讓Jessica站穩，並成為娛樂圈話題人物之一。近日兩人不約而同揹上Celine 2023新年膠囊系列包款就引起討論，全新膠囊系列配色充滿淡粉甜美色系，頗具甜美感，搭配金屬鎖釦和立體皮革Triomphe標誌，搭配兩人宜人的服裝造型，可說是絕配。Lisa選擇以粉白條紋搭配包款，Jessica則是以自然豐盈的初剪羊毛外套做搭配，可以發現不管是哪種材質的造型，搭配Celine Triomphe都相當適合不突兀，值得購入做為新年最強搭配包。