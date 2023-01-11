為響應第78屆司法節，聯合國NGO世界公民總會、台灣財經刑法研究學會、中正大學財經法律研究中心等多個民間組織，11日在台大國際會議廳舉辦論壇，邀請吳志光、吳景欽、林燦都等近30位法界學者專家，從太極門案體檢臺灣司法，呼籲政府應暢通救濟管道平反冤案。

太極門掌門人洪道子指出，「司法節」的存在，宣示國家主權及司法制度的健全，在國際上被認定有能力做出「以民為本、符合人權精神」的客觀裁決。法律的制定和執行必須以人為本，不應脫離人類共同的道德情感，而執法者也必須具備道德勇氣，面對不公義的人事物應要勇敢指正，依法辦理，做出真正利益人民、維護社會安定的決策。

法稅改革聯盟發起人吳景欽，舉黃中尉及919竹北事件黃媽媽案剖析自力究責的困境。他認為公權力濫用侵害人權，往往具有結構與集體性，若不即時加以糾正與究責，就會如病毒般散佈於其他公部門，致使人民處於恐懼之中。黃中尉案再次凸顯救濟失靈，而黃媽媽案則可發現對不當執法人員的究責難如登天。

他指出，雖然，現行法制對於公權力濫用，皆存有相對應的法律規範，看似有著完整的抑制與究責體系，但從黃中尉與黃媽媽案裡，卻一再凸顯公部門的監督機制，基本上是失靈與失效的。輔仁大學法律學院院長吳志光認為行政訴訟法修法將再審期限定為5年並不合理，所持理由是刑事訴訟沒有再審期限，民事訴訟有再審期限，然而冤案並不只限刑事。

真理大學財經學院法律學系副教授林燦都表示，法官迴避完全沒有辦法貫徹，裁判品質難以讓人民信任。太極門案件中，承辦的法官在台中高等行政法院當第一審法官，已經審過了，被調到最高行政法院，又再判同一案件，又把它駁回，這樣是沒有人能夠接受的。

前高等法院法官袁從楨律師指出，太極門案明明是敬師禮，其中6個年度相同性質，為什麼獨獨1992年要納稅，這完全背離社會價值，談何正義？

法稅改革聯盟發起人陳逸南研究太極門案，他為太極門感到冤屈，許法官根本也沒有講出道理，為什麼1992年是太極門敗訴，然後另外那4個年度是勝訴，同一事實為什麼會這樣判？這個叫做法官，講不好聽就說亂來了，法官亂來怎麼辦？人民一定要團結起來對抗。

「司法節」的存在，提醒著我們莫忘前人對於民主法治的願景和在歷史上所付出的努力。「權力越大，責任越大」，期勉執政者能扛起責任，讓錯誤的司法判決或是行政處分能有暢通的救濟管道，以清明的覺知，捍衛人民的權利、平反不公義的行為，莫讓權力成為官員迫害人權的大刀。