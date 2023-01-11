印度進入需求旺季，加上大陸放寬「清零政策」、需求看增，烘托亞洲PVC外銷能量；除日本1月份PVC出口價格呈現九個月來首度揚升，銷往印度大陸價格上漲15％、12％，台塑（1301）也在1月份PVC外銷報價每噸調漲80～90美元後，2月份外銷報價持續喊漲70～80美元。台塑、華夏（1305）及聯成（1313）PVC利差收益推進。

此外，支援長期利基開展，台塑除台灣PVC廠去瓶頸工程，年產增加10萬噸，預估投資2.6億元，2023年12月完工。大陸寧波廠區也正評估包括VCM廠新建工程，年產60萬噸，預估投資人民幣37億元，以及PVC廠去瓶頸工程，年產增加15萬噸，預估投資人民幣3.3億元計畫。

作為日廠PVC出口價格參考依據的台灣PVC大廠台塑1月銷往印度PVC價格據悉為840美元、銷往中國大陸為815美元，分別較前一個月份上漲90美元、80美元。2月份外銷報價續漲70～80美元，推升PVC報價達885美元。

台塑認為，近期大陸染疫工人增加，且來自歐美的加工外銷訂單尚未明顯復甦，部分工廠配合春運提早停工，影響石化產品需求。不過，第一季亞洲有14家輕裂廠安排歲修，合計年產1,064萬噸，影響乙烯供應減少125萬噸，下游衍生物配合停車或降產，有利支撐石化產品行情。

其中，PVC因印度市場需求強勁，且2022年12月下旬美國德州冬季風暴極端氣候，多家石化同業預防性停工約1周（依商社統計，受影響乙烯產能約246萬噸及下游石化廠），市場供給減少，庫存壓力降低，台塑1～2月PVC亞洲報價合計已上漲150～180美元。搭配EVA行情持穩走堅，收益動能蓄勢升溫。