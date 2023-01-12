廣深港高鐵香港段周日復運，今日中午起開始售票。旺角銀行中心多間旅行社早上舉行重新開業儀式。旅遊業議會主席徐王美倫形容是旅遊業復甦的開始，中港逐步通關後，市民熱切期待到大陸旅行，旅行社正構思不同大陸旅行團，包括大灣區及較長線旅行團。

旅遊業議會總幹事楊淑芬認為自從中港首階段通關後，已離職的員工對旅遊業回復信心，相信有助挽回員工。楊淑芬又認為，多國限制香港航班升降，對市民旅行意欲有影響，但由於市民已多年無出境旅遊，對外遊仍有熱切期待。

有旅行社代表表示，日韓、歐洲及澳洲是港人熱門旅遊目的地。內地方面，由於高鐵目前只開放廣東省線路，長途線仍未落實，仍需觀察中國大陸市場復甦情況。

1月8日起香港開始實施首階段與大陸通關，單向人數為6萬人，即每日最多有6萬名港人從海、陸、空不同口岸過關進入大陸。統計中港通關5日有約52萬人登記通關名額，其中農曆年廿七至大年初一的預約過關名額較滿，其餘每日仍有少量名額。保安局長鄧炳強表示，關員人手充足，亦有預留額外人力應對人流增長。