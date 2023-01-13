英特爾全新第13代Intel Core i9-13900KS，號稱地表最快的桌上型電腦處理器。原裝產品即提供高達6.0 GHz的最高渦輪加速時脈，是PC產業當中首款跨越此門檻的處理器，為桌上型電腦愛好者提供世界級的遊戲、創作效能並打造極致體驗。該款新處理器可望帶動一波PC桌機換機潮，可望助攻品牌廠宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)等產品出貨。

不鎖頻的i9-13900KS處理器為PC產業寫下重要里程碑，帶給桌上型電腦愛好者更勝以往的速度。除了24核心之外，它還提供高達6.0 GHz最高渦輪加速時脈和36MB Intel Smart Cache，在遊戲和內容創作工作負載方面，提供極高效能。

i9-13900KS主要特色與功能包含：一、Intel Thermal Velocity Boost高達6.0 GHz最高渦輪加速時脈－業界首款無需超頻即可達6.0 GHz的處理器。二、Intel Adaptive Boost Technology適時提升多核心加速時脈，藉以改善遊戲效能。三、24核心（8個效能核心和16個效率核心）、32執行緒、150W處理器基礎功耗、36MB Intel Smart Cache和共計20條PCIe通道（16條PCIe 5.0和4條PCIe 4.0通道）。四、記憶體最高支援DDR5 5600 MT/s和DDR4 3200 MT/s。五、相容Z790和Z690晶片組主機板，建議使用最新BIOS以獲得最佳遊戲和內容創作體驗。六、讓遊戲玩家與愛好者能夠將效能提升至新的高度。