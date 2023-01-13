台股今挑戰「萬五」大關失利，大盤漲幅由早盤的1.4%縮窄至收盤的0.63%。日盛上選基金研究團隊表示，台股目前順利站上月線，大盤為多方格局，但距離封關倒數僅剩2個交易日，市場將持續觀望。電子短線仍然處於淡季，但評價位於低位，有望輪流隨著指數反彈，大盤則有望走向震盪逐步往上格局。

美國2022年12月消費者物價指數(CPI)年增6.5%，符合市場預期，核心CPI年增5.7%，低於11月的6%，符合市場預期，強化市場對聯準會進一步放慢升息步調的預期。根據CME的FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人最新預測2月Fed僅升息1碼機率從先前的77%升至94.7%，美國通膨降溫有感，激勵股市正向反應，台股盤面可持續關注基本面利多發酵族群。

日盛上選基金研究團隊指出，半導體產業龍頭法說會提到近期已見庫存去化速度加劇，1H23可調整完畢，預估下半年回溫，再次確認2023年半導體產業先蹲後跳趨勢明確，科技業庫存調整有望於下半年前結束，且全球央行有望升息告一段落，則利率敏感度高的科技業估值修復將更有利基。此外，矽智財、高速傳輸、伺服器供應鏈、汽車電子供應鏈、台灣刺激消費概念股、中國基礎建設概念股、生技、金融、成衣、製鞋以及重電等族群，亦可同步關注。