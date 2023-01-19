馬來西亞央行(Bank Negara Malaysia)周四出乎意料之外，維持利率不變，顯示在連續4次升息之後，人們已經對經濟成長表現感到擔憂。

馬來西亞央行將利率穩定在2.75%。然而路透調查27名經濟學家的預測，除1人之外，其餘皆預期利率將升到3.0%。

央行在聲明中說：「考量到貨幣政策會對經濟產生的延後性影響，今天的決定讓貨幣政策委員會能夠評估過去政策利率調整的累積影響」。

央行說，未來的貨幣政策走勢將取決於國內通膨和經濟成長前景。

為抑制通膨，馬國央行從去年5月以來已經升息100基點(4碼)。

馬來西亞的經濟已經從新冠疫情的下跌中，強勁復甦；但是在全球放緩的背景下，預計2023年為溫和成長。

央行此前表示，2022年經濟成長將超過政府預測的6.5%至7%，但是今年會降到4%至5%之間。

凱投宏觀(Capital Economics)表示，預計馬來西亞央行將在今年剩餘時間保持利率不變，並將在2024年開始降息。