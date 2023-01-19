「騙扁小子」黃琪被控假冒藝人張清芳、香港首富李嘉誠祕書、國泰千金等身分「喬」台大醫院病房，最高法院駁回檢方上訴，只針對他假冒台大醫院院長部分，依非法利用個人資料罪判刑5月，可易科罰金，其他部分無罪，全定確定。

黃照岡在2017年9月間結識詹男，得知詹男之母因罹癌住院治療，他表示有管道可安排詹母轉院至台大醫院接受治療，等到詹母入院後，黃照岡因接獲醫院人員以LINE聯繫詢問病理報告，得知需有腦部病理報告以正確研判病灶。

黃為了減輕重新進行手術切片採取檢體檢驗之痛苦，並加速展開療程，以電話聯絡台北榮總，假冒台大醫院院長助理名義，向該院病理檢驗部行政助理佯稱院長因診療需求，急於調借詹母之病理檢體。

台大行政人員人囿於台大醫院院長在學界、醫界地位崇高，不便多有質疑或反向查證，乃以最速件辦理，而在申請同日下午當面交付詹母之病理檢體及報告予黃照岡，損害於詹母。

高院認為，黃照岡對犯罪事實坦承，且與證人證述相符，依非法利用個人資料罪，判處可易科罰金之刑5月，至於黃琪被起訴，佯稱可投資國泰集團於台南開發之不動產等詐財及洗錢部分，因證據不足判無罪，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。