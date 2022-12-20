億萬票房電影《角頭》強勢進軍影集市場，20日舉辦盛大開鏡儀式，近年鮮少出現在螢幕前的孫鵬也跟著影集重回《角頭》宇宙，他說這次能夠跟很多新一代演員合作，看到整個影視界的老幹新枝，其實很感動，還開玩笑自嘲：「雖然小弟這幾年家裡出了不少事，但也充分滋潤我的人生，這次就把這些滋潤人生的養分，奉獻給《角頭》。」

日前被爆出他與狄鶯當年為跨海救子，被有「騙扁小子」之稱的黃琪騙走30萬，他表示，真正犯罪的環節不在他們身上，「是黃琪跟那個律師的問題，我們的律師郭上維有律師執照，有做到真正的法律顧問，因為他是真的律師」，至於外傳被騙30萬？他也強調，他們支付的錢是給律師標準的費用，「是小事啦！我們沒有被騙，是黃琪騙了別人」。

他解釋，付給律師的兩筆是標準費用，一筆是律師費，一筆是他們從美國回來後要面對台灣司法，在美國發生的從開案到結案英文版，全部一字不漏拿回台灣，拿回台灣要翻譯成中文，這費用要當事人來出，就算是找一般律師也要付這樣的兩筆費用。