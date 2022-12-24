網路書店《博客來》爆發涉嫌「假承攬真僱傭」的爭議，消息一出引發輿論高度關注，雖事後發出聲明緊急止血，表示不解雇當事人，「將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案」，但任職多項職業公會的林佳瑋很不以為然，認為清潔阿姨無法就此得到保障，呼籲博客來不要再玩文字遊戲，「請不要再拗，拿出誠意來解決問題」。

林佳瑋稍早在個人臉書發文表示，昨（23）日爆出一位清潔阿姨在博客來工作20幾年，突然被解雇，卻拿不到退休金或資遣費，經陳又新律師網路披露後，引發眾怒。博客來在壓力下宣布，「將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案」，但清潔阿姨的權利究竟能否真的被保障？林佳瑋直說：「並非如此」。

林佳瑋表示，如果清潔阿姨和博客來確實屬於僱傭關係，假設阿姨在年資25年時退休，以月薪29,500元試算，博客來必須支付40個基數的退休金，金額為1,180,000元，約為118萬。

不過，博客來在最新的聲明稿中寫明：「考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為『清潔公司之僱傭』，並派駐本公司」。林佳瑋直說，「博客來依然沒有想要直接雇用清潔阿姨，而是想要外包給清潔公司來雇用她」。

「這就是博客來想玩的把戲，你看懂了嗎？」林佳瑋說明，這之間的差異在於，只要轉了這一手，博客來即可拒絕支付清潔阿姨退休金118萬，若清潔阿姨找上清潔公司，清潔公司也能推拖：「你的25年年資是在博客來那，跟我們無關」。

文末，林佳瑋呼籲博客來「不要再玩文字遊戲騙人」，認為作為網路書店業者，文字和知識應用來幫助弱勢，而非欺騙弱勢勞工和社會大眾，更氣得她直說「博客來，請不要再拗，拿出誠意來解決問題」。