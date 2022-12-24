知名網路書店《博客來》爆出涉嫌與清潔工20多年來簽承攬合約，實際卻是每天要求打卡上下班的雇傭關係，疑似「假承攬真雇傭」，消息一出引起各界高度關注，甚至有不少網友揚言抵制。稍早，負責該案的律師陳又新再度發聲，表示未來將由阿姨的家人接手和博客來協調。

陳又新稍早在臉書粉專發文，開頭就說感謝，但同時也表示不好意思，直呼：「所有的公義與溫暖都讓人感受到力量」，但由於本案在網路和媒體不斷發酵，「這些力量對原本生活單純的李阿姨來說，是個龐大的負荷，讓她有些難以承受」。

陳又新表示，律師必須以當事人權益為最大考量，同時也得顧慮「財產以外」的事項，因此後續將由李阿姨的家人接手和博客來的協調工作。陳又新透露，目前為止他替阿姨與博客來協調的方向，主要是要求「博客來給付所有依法應給付費用」，不過最後的結果仍尊重阿姨和家人的決定。

文末，陳又新又再次感謝所有仗義執言的朋友對此事高度關心，表示若李阿姨還需要幫忙，自己將隨時提供協助，直說：「事了拂衣去，深藏功與名」。