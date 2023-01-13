中國上月起大開國門，結束長達3年的嚴厲出入境限制措施，但是有許多國家卻以中國疫情不透明為由，推出針對來自中國的旅客入境防疫措施，要求提供核酸檢測證明或康復證明。不過白宮新冠小組成員特別提醒，來自中國的旅客如果提供虛假的核酸或抗原檢測陰性證明，可能會面臨刑事犯罪指控。

白宮新冠因應小組成員，拜登總統資深顧問納希德･巴迪利亞（Nahid Bhadelia）接受《美國之音》獨家專訪時表示，1月5號起，所有2歲以上來自中國的旅客，不分國籍都要出示核酸或快篩病毒檢測陰性證明，或是新冠康復證明，方能入境美國。而入境美國後的旅客，也可以獲得新冠疫苗、檢測套件，甚至口服治療藥物。

巴迪利亞指出，來自中國的旅客需要的是一個可以檢測當下是否感染的病毒測試，PCR核酸擴增檢測與快速抗原檢測都可以，旅客需要出示檢測結果，其中包括必要的信息，即樣本採集日期、檢測的單位或實驗室的名稱，以及還有旅客信息及檢測套件類型。

她說，旅客要保留他們的測試結果，並在旅途當中隨身帶著。他們有可能會被要求出示，不過並非硬性要求。航空公司將在乘客登機前檢查這些檢測結果，因為目標是要確保陽性反應的人不會搭乘滿載乘客的飛機旅行。

如果有人出示一個假測試結果並且登機，巴迪利亞表示，美國疾控中心的命令中有提到這種行為，如提供不正確或誤導信息給政府，可能會面臨刑事犯罪指控。

她說，如果你做了檢測，並且呈陽性反應，則應該在家中隔離並與家中其他人保持距離，遵循疾控中心建議進行隔離。接下來這部份很重要：如果你屬於高危險群，則你可能符合使用抗病毒藥物治療的資格。我們會要求患者打電話給你的醫生，確保進行自我測試，看看是否有資格使用這些抗病毒藥物。如果你在美國沒有醫生，請查看疾控中心網站，它可以為你提供可能獲得治療的地點。

巴迪利亞強調，出境前的檢測並非針對個別旅客的懲罰性措施，國際上越來越關注中國境內激增的新冠病例，但更重要的是，他們並沒有透明分享其他生物數據及基因組監測數據。其實這與誰檢測呈陽性不太相關，不如說他們是來自一個我們缺乏其病毒類型數據的地區。中國分享的基因組監測數據跟全球其他國家或地區相比實在低得太多。

她還指出，美國疾控中心正在擴大一項旅行基因組監測的計劃，這是一項自願計劃，旅客可以在抵達後接受檢測。該計劃現在正在擴展到更多機場與30個不同世衛組織區域的近500個航班。所以它並不意味著針對某一個地區，我們希望確保關注到所有國際旅客。

巴迪利亞重申，最重要的是確保我們和國際社會分享足夠的數據，包括基因組序列與住院病例和重症監護病例的實時數據。必須提醒的是，中國早已對所有國際旅客實施（新冠檢測）要求，包括來自美國的旅客，這些要求與我們現在做的相同。