不少人出國旅遊時，都會對不曾見過的景象感到詫異，旅居台灣的法國文學部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）日前搭乘台北捷運時，碰巧遇到有人打翻飲料，沒想到清潔人員在極短的時間內就把車廂恢復原樣，還暖心安慰該名乘客。貼文曝光後，有其他外國網友也驚呼：「在巴黎不可能」。

博磊昨（13）日在推特發文表示，他搭乘捷運板南線到善導寺站時，遇到一名旅客不慎將手中的奶茶打翻，當下博磊趕緊按下車廂內的紅色按鈕通知站務人員，不料列車才過了一站，就有清潔人員在忠孝新生站的車廂前等候。

Metro de Taipei

Station BL13: un passager fait tomber son thé au lait. Grosse flaque. Il appuie sur le bouton rouge pour alerter le staff

BL14: personnel est sur le quai en face de la porte de la rame

BL15: agent de nettoyage monte à bord

BL16: la flaque est nettoyée

Total: 6 min pic.twitter.com/fD88clkgsC — Pierre-Yves Baubry 🇺🇦 (@pybaubry) January 13, 2023

清潔人員上車沒多久，列車便抵達下一站忠孝復興站，而這時居然又有站務人員在該節列車前等候，並送上清潔劑，當列車又行駛到下一站忠孝敦化站時，車廂地板上的奶茶已經全數被擦拭乾淨，整段過程只花了短短6分鐘。

博磊在留言串補充，當時打翻奶茶的乘客不斷向周遭的人道歉，也對上車的清潔人員表示愧疚，而對方則暖心安慰，認為並沒有什麼大不了，這種事情可能發生在任何人身上。這段經歷曝光後，有外國網友回應，「這是真的，我在台北捷運上看過很多次」、「這在巴黎根本不可能」、「這種事情不曾在歐洲看過」。