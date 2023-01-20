南韓國寶級的資深影后尹靜姬（윤정희），過去曾靠著甜美臉蛋、清新氣質加上自然的演技，獲得大眾喜愛，出道至今超過50年曾參與過300多部影視作品，是60、70年代南韓三大影后之一，在演藝圈圈中佔有相當重要的地位。不料，近10年病痛纏身的她，卻傳出已在19日病逝於法國巴黎，享壽79歲，讓不少影迷相當震驚。

根據南韓媒體的報導，國寶級影后尹靜姬在2017年被診斷出罹患俗稱老人癡呆的「阿茲海默症」後，身體便每況愈下，最後在法國巴黎時間19日下午辭世，結束79年的傳奇人生。事實上，她的丈夫白建宇在2019年接受南韓媒體《中央日報》採訪時，便坦承妻子早在10年前就陸續開始出現老人癡呆的症狀，不僅日常生活的記憶力快速衰退，沒辦法煮飯，還將唯一的獨生女誤認為自己最小的妹妹，有時候還會對著女兒問：「為什麼要叫我媽媽？」後來到醫院檢查才發現是罹患阿茲海默症的緣故。

尹靜姬出道至今曾演出超過300多部影視作品，也曾在2011年憑著電影《生命之詩》登上坎城影展。而她與丈夫白建宇深厚的感情也是眾人皆知，自尹靜姬1976年嫁給鋼琴演奏家白建宇後，便將重心放在家庭，經常陪著老公到海外巡迴演奏，是南韓演藝圈早期相當知名的恩愛夫妻，晚年2人還一同遠赴巴黎療養生活，雖一度傳出尹靜姬遭老公棄養，但雙方事後都發聲明嚴厲駁斥謠言，白建宇也一路照顧愛妻直到病逝，讓不少人見證他們的好感情。