台灣安娜琪舞蹈劇場受法國艾克斯普羅旺斯（Aix-en-Provence）黑亭編舞中心（Le Pavillon Noir）邀請，將於1月19日至1月20日間演出兩場結合光影、舞蹈與投影的跨界舞作《Second Body》。

《Second Body》概念始於舞團藝術總監謝杰樺駕駛車輛的經驗，展現人體透過知識、觀念及訓練，自然反射感知車體大小，並穿梭巷弄之間的意識。作品於2016年首度至法國擔綱巴黎塞納河-聖德尼國際舞蹈節活動閉幕演出獲廣大回響，經舞蹈節總監阿妮塔（Anita Mathieu）牽線，以及駐法國台灣文化中心（巴黎文化中心）支持下，再度前往法國演出。舞團利用疫情期間優化作品軟硬體，並調整人員配置，期待為法國民眾帶來更好的觀演經驗。

巴文中心表示，文化部長期支持並投入科技藝術等跨領域培育，安娜琪舞蹈劇場致力推動科技與劇場結合的可行性，屢受國際肯定並受邀展出，這次安娜琪重返法國，也同時結合巴文中心委託台灣當代文化實驗場（C-LAB）參展南法數位藝術節雙年展（Chroniques）的活動，為南法藝文場域帶來豐富台灣節目，展現台灣優秀舞蹈團隊的跨域創作實力。