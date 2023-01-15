俄羅斯今天再度發射飛彈猛轟烏克蘭，官員表示，烏東城市第聶伯羅一處住宅大樓遭攻擊，至少造成5人喪生和39人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄國濫施「恐怖暴行」。
第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）透過通訊軟體Telegram表示：「已知有5人喪生。」他貼出的照片顯示首府第聶伯羅市（Dnipro）一棟9層樓公寓被炸成廢墟。
他又說：「俄國飛彈今天擊中第聶伯羅市，造成7名兒童受傷，最小的只有3歲。」他又說，其中1名9歲兒童重傷，而這次攻擊共有39人受傷。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨即在社群媒體表示：「永懷命喪俄國恐怖暴行的人！世界必須終止這種邪惡行徑。」
他又說：「第聶伯羅市持續清理瓦礫堆。我們將為搶救每個人和每條生命奮戰。」（譯者：林治平）1120115
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