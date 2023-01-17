俄羅斯總統普丁將能源當作武器對抗西方國家，不料卻遭到能源戰反噬，俄國核心油氣產業遭受重擊，連帶拖累國家經濟，並削弱地緣政治影響力。

西方制裁、俄國石化燃料價格下跌，以及策略誤判，打擊俄國的油氣產業。此外，俄烏戰爭即將進入第二個年頭。分析師與能源產業人士預測，這些負面因素最終將削弱俄國的能源強權地位。

俄國原本期望藉由削減輸氣量，迫使歐洲停止或是縮減對烏克蘭的援助，沒想到北半球冬季異常溫暖，歐洲政府找到其他能源替代供應來源，俄國迄今並未能稱心如意。歐洲天然氣價格15日崩跌15％，降至2021年9月以來新低紀錄。

在此同時，俄國石油產業正與歐盟禁運和美國主導的油價上限措施奮戰。俄國揚言減產因應油價上限，同時拉抬油價，顯示俄國屈居下風。

俄國原本供應給歐洲的石油，現在以低價賣給大陸與印度買家。此外，俄國將天然氣銷往東部亞洲國家得先建造輸氣管，此舉恐費時數年。就長期來看，俄國無法接觸西方技術可能降低油氣生產潛能。

待西方2月展開新一波制裁後，上述問題的衝擊力道將更大。

喬治城大學教授古斯塔夫森（Thane Gustafson）指出，制裁讓俄國經濟更依賴能源出口，一旦出口萎縮，俄國的能源投資能力隨之下滑。

分析師與俄國前能源官員與企業高層表示，俄國依然是能夠左右全球油氣價格的主要生產國，但俄國將難以維持戰前的產量水準，並以國際市場價格出售油氣，如此一來將侵蝕俄國最大的稅收來源，讓俄國難以利用大宗商品出口發揮影響力。

情勢轉變讓俄國更依賴大陸，俄國長久以來擔心的事情－從大陸的老大哥淪為小老弟，可能成真。石油產量下滑亦可能削弱俄國與沙烏地阿拉伯的關係，沙國是石油輸出國家組織（OPEC）最大產油國。