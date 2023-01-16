烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟公寓昨天遭俄羅斯飛彈擊中，死亡數已經增至30人，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天則譴責俄羅斯人民「怯懦地沈默」。

法新社報導，澤倫斯基在晚間談話表示，昨天俄國發射飛彈攻擊公寓後，烏克蘭收到世界各地傳來的許多同情訊息。

澤倫斯基轉用俄語說，他想對那些「甚至到現在都沒有對這種恐怖行徑說出幾句譴責的俄羅斯人」講一些話。

他說道：「你們怯懦地沈默，你們企圖等待正在發生的事情能落幕，但實際上只會以這樣的情況結束，就是有一天這些相同的恐怖分子會找上你們。」

澤倫斯基還提到，救難人員仍在公寓殘骸中搜尋30位失蹤民眾。

烏克蘭東部頓內茨克地區（Donetsk）的戰鬥仍持續進行，俄羅斯軍隊聲稱已經占領了當地鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar），但烏克蘭方面予以否認。（譯者：陳彥鈞）1120116