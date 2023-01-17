美國一對雙胞胎出生後，分別被兩個不同家庭領養，過了39年後才相聚，發現彼此的共同處非常多，不僅兩人的前後任妻子名字都一樣，就連興趣喜好都相同，兩人故事受到明尼蘇達大學一名教授關注，對他們進行繪畫實驗，竟畫出相同的東西。

根據《鏡報》報導，明尼蘇達州一對雙胞胎劉易斯（James Lewis）和斯普林格（James Springer）於1940年出生，分別被兩個不同家庭收養，隨著父母姓，但他們的名字卻都被取為詹姆斯，而且都住在明尼蘇達州，兩家相距僅40英里（約64公里）。

劉易斯的母親一日到法院處理領養手續，無意間聽到法官透露，孩子的雙胞胎兄弟還活著，而且也叫做詹姆斯，她回家後將此事告知劉易斯，因此促使兩人在1979年團聚，經過對談後發現，他們不僅名字相同，而且都經歷過兩次婚姻，第一任妻子的名字都叫琳達，離婚後同樣娶了名叫貝蒂的女人，讓雙胞胎非常驚訝。

不僅如此，雙胞胎都患有偏頭痛、開同牌子的轎車、有抽菸習慣，緊張時同樣會咬指甲，學生時期最喜歡的科目是數學和木工，最不喜歡的是拼字，而且兩人的工作性質也很相似，劉易斯曾擔任保安人員，而斯普林格則是一名副警長。

明尼蘇達大學一名教授布查德（Thomas Bouchard）專門研究後天與先天因素是否影響雙胞胎，得知這對雙胞胎的故事後，便邀他們參加一項研究計畫，完成關於性格、病史和腦波等測試，兩人測驗後分數非常相似，更令人驚訝的是，研究計畫請雙胞胎創作一幅畫，豈料兩人竟畫出同樣的東西，讓布查德感到不可思議。