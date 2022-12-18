真的是奇蹟！大陸四川內江一名劉姓男子在火鍋店內用餐，遭到陌生男子上前「裝熟」搭訕，儘管他表明不認識對方，但仍不斷被糾纏，沒想到這次契機，讓他找回失散了41年的雙胞胎親哥哥，在當地更是成為茶餘飯後話題。

根據《搜狐新聞》報導，在四川內江擔任公車集團經理的劉永剛，某日在火鍋店用餐，被一對夫妻搭訕裝熟，大叫「勇哥」、「你不是在成都嗎」，儘管他表明自己並不認識對方，但夫妻不死心，繼續搭話，「勇哥別跟我們開玩笑了」、「我們怎麼可能認錯人」，雙方聊了一段時間後，劉永剛此時想起父母曾對他說，自己是被領養的」，越聽越覺得奇妙，便要求夫妻跟他詳細說說「勇哥」的特徵，還要對方快點打電話聯絡。

電話接通後，透過擴音，劉永剛聽到了「勇哥」的聲音，更得知對方生日與自己同年同月同日，立刻激動搶過電話並交換照片，確信對方跟自己失散41年的雙胞胎哥哥，兩人隨即約定碰面。

劉永剛與綽號勇哥的曾勇碰面後，兩人果然長的一模一樣，立刻相擁而泣，事後也透過DNA鑑定確認血緣關係，奇妙的是，曾勇竟也是被收養的，現在的父母並非親生。

雙胞胎事後各自向養父母求證，這才知道，當年親生父母生下他們後，家中兒女已多達7人，因為經濟因素無力撫養，便挨家挨戶敲門求人領養，曾勇養父母表示，經濟能力有限，因此兩個小娃只能領養其中一個，雙胞胎才會就此失散。

雙胞胎相認後，也找到當年遺棄自己的親生母親，原來生母因經濟因素，挨家挨戶敲門求人認養他們，才會導致彼此失散41年。(圖／搜狐新聞)

劉永剛被收養後，就在內江成長、打拚，當上公車集團經理，曾勇則是生活一段時間後，早年就隨著養父母搬到成都定居，出社會後當上了旅館老闆。至於在火鍋店內認錯人的夫妻倆，則是曾勇下屬，因有事要辦才回到內江，偶然撞見與老闆長相一模一樣的劉永剛，促成這段認親奇緣。

雙胞胎表示事後也花費許多時間尋找親生父母，找到的時候父親已過世，剩下母親與另外五個兄弟姊妹，劉永剛也將母親接到自己家中住，雙胞胎說，從小就被送養，沒有任何記憶，因此也不會記恨父母。