蔡凡熙帶著今年10月中剛領養的愛犬「AMO」一同出席。（品牌提供）

蔡凡熙今（17日）出席護膚品牌一日店長活動，透露平時最常使用的保養品是護手霜，因為某任女友曾對他說「男生手要好看」，送他當作禮物，加上自己只要一緊張就會不自覺想咬指甲，「指緣會有很多倒刺，我就會一直塗（護手霜），然後聞到護手霜的味道也會比較不想咬」。

活動上，他也帶著今年10月中剛領養的愛犬「AMO」一同出席，提到領養的契機，蔡凡熙感性表示，今年算是改變自己很多的1年，「我以前個性偏被動，今年發生了一些事，但偏私密不方便對外透露，就覺得再不做會來不及，所以想在這個時間點給自己一個紀念，也算是完成一個夢想」。

他坦言，雖然自己外表樂觀開朗，但私下其實是個相當憂鬱的人，常會出現負能量，以前心情不好就會跑去看海，但在養寵物後，生活多了不一樣的調和劑，「感覺還不錯，回家不會是自己1個人，想要說話的時候可以跟寵物講，我以前不會跟別人說這些東西，現在都會跟寵物說。」

愛犬「AMO」是他去流浪狗咖啡廳認養來的，「我原本是從臉書上面看到領養資訊，一開始是要領養別隻狗，但到現場剛好有新來的狗狗，看到AMO長得跟我滿像，我們玩起來也滿融洽的，就決定是牠了」。AMO目前4個月快5個月大，剛好出生的日期也是7月，讓蔡凡熙笑說：「我們都是巨蟹座，真的很合拍啦！」

而談到擁有寵物後對生活的改變，蔡凡熙坦言，過去自己起床的第一件事情是滑手機，但現在是起床馬上要準備餵AMO吃飯：「他就睡我旁邊，每天都睡得比我晚，都要我叫牠起來。」某次坐在沙發前追劇哭的稀哩嘩啦，沒想到AMO竟過來踩他的臉，「我不知道牠是要過來安慰我還是怎樣」。

有了寵物家人，是否要幫牠找個女主人？目前空窗1年的蔡凡熙笑說，自己一直很想要談戀愛，不過都沒有適合的對象，「我也不想因為這樣就著急去尋找」。蔡凡熙在明年將會有電影《黑的教育》以及Disney＋影集《台灣犯罪故事》中的〈黑潮之下〉單元與觀眾見面，他表示，出道5年也長大了不少，但觀眾對自己的印象好像還是停留在《通靈少女》，「希望明年能嘗試不一樣的東西，讓大家重新認識自己」。