新北市動保處將於下周末舉辦毛寶貝幸福耶誕趴。（動保處提供）

下周末就是聖誕假期，新北市動保處特別在12月24日當天，於板橋車站站前廣場登場舉辦「2022毛寶貝幸福耶誕趴─特殊寵物Runway秀」，活動從上午10點到下午4點，今年活動主打多元動物參與，因此動保處也歡迎飼養鼠、兔、鳥、龜等特殊寵物飼主帶著寵物一同參加，當天還會有獸醫師在現場作寵物兔義診服務及寵物耶誕市集。

今年的毛寶貝耶誕趴與民間特殊寵物團體及店家合作，現場設有特殊寵物互動區，民眾可以近距離親近巨型陸龜、寵物兔、鳥等，有別於平日常見的犬貓，讓民眾可以在與動物互動的過程當中，除了對特殊寵物有更多認識之外，也能學到尊重多元生命。

此外，現場還有寵物耶誕市集，商品種類不限犬貓專用，也包含特殊寵物用品，如飼料、寵物玩具、生活用品、毛寶貝文創商品等。今年活動也結合新北歡樂耶誕城雪白之城意象，飼主可以與寵洞穿著白色衣物或配飾一同前往參加這場特別的寵物耶誕盛會。

當日舞台活動有合奏團音樂演奏，並特別邀請新北市警察局警犬隊及防檢局檢疫犬上台演示專業工作技能，民眾還可參加寵物知識大補帖有獎徵答，增加寵物照護知識同時拿耶誕禮物。

另外也在現場設置愛心犬貓認養區，來自動物之家的可愛毛小孩與民眾直接互動，現場若認養成功，立即獲贈寵物飼料、量身定做衣物等耶誕大禮包，飼主若帶家中犬貓到場，也可享有免費晶片施打及狂犬病疫苗注射。

動保處表示，近年飼養犬貓以外特殊寵物飼主增加，期望透過毛寶貝幸福耶誕趴豐富活動內容，讓民眾對特殊寵物多一份認識，能夠先了解牠再飼養牠、終養不棄養，歡迎大家在12月24日帶著寵物一起來站前廣場草坪享受耶誕盛事。