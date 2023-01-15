花旗環球證券指出，2023年投資非科技族群優先鎖定重新開放（Reopening）的大方向，高度看好大陸取消新冠肺炎限制後，將釋放先前備受壓抑的強勁需求，並強化台灣的私人消費，以晶碩（6491）、寶雅（5904）等五檔個股為投資最優先選項，不讓科技股專美於前。

由總體經濟觀點出發，花旗環球青睞營運偏重在大陸與台灣當地市場的非科技股，而不是布局偏重於美國或歐洲者。主要原因在於，大陸陸續解除疫情相關限制，有助重新迎來需求，相對地，不論是美國或歐洲，不是飽受升息造成的消費壓抑疲軟，就是還有地緣政治疑慮干擾，前景挑戰不少。

花旗環球研究團隊估計，大陸2023年GDP成長率為5.6％，不僅比2022年的年增3.2％更為亮眼，也將大幅超越美國的年增0.7％、歐洲的衰退0.4％。另一方面，台灣同期間的GDP年增率評估仍有2.4％水準，並由強勁的私人消費所驅動。

在各次族群的投資優先順序上，花旗環球以眼睛保健族群為最優先，理由是搭是大陸經濟重新開放的主要受惠者，接下來是受惠內需消費強勁的台灣內需族群，再者，紡織OEM族群雖因美國終端需求充滿挑戰，但前景有望好轉，因而列為第三順位；反觀自行車組裝族群因基本面尚未落底，被花旗環球列在非科技次族群投資排序的最末位。

對應至個股，以晶碩、大學光、富邦媒、寶雅、儒鴻為花旗環球投資優選股，其中，儒鴻、寶雅投資評等均由「中立」升至「買進」。