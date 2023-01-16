在經歷艱難的2022年後，華爾街股市今年開局以來展開了強勁的反彈行情，但表現仍然落後於其他國際股市，分析師表示，部分美國投資人將把目光轉向海外，盼未來幾個月能獲得更好的投資回報。在美股長期占據主導地位後，投資人押注歐洲等國外股票的估值將更具吸引力。

自去年第三季底以來，歐洲STOXX 600指數已經上漲約17%，而同一期間美股標普500指數漲11%，MSCI不含美股的全球股票指數則漲逾20%。

投資人表示，歐洲股市受到追捧，主要因為該地區進入冬季以來氣候溫和，因而避免了令人擔憂的能源危機。大宗商品價格放緩、中國經濟解封和美元走軟也帶來助益，部分投資人看好這股升勢可望持續下去。

Federated Hermes國際股部門負責人Martin Schulz表示，相較來說，現在我們有更多資金在美國以外追逐更好的機會，過去幾年的情況並非如此。

長期以來，美股一直主導著國際股市。從2009年3月金融危機期間觸及的低點一直到去年為止，標普500指數上漲逾460%，而歐洲STOXX 600指數上漲170%。

這段期間剛好遇上利率跌至谷底，有利於美股主要指數的表現，因為其科技股的權重占比遠遠超出歐洲的股票指數。對利率敏感的科技股占標普500指數權重約26%，但只占歐洲STOXX 600指數約7%。歐股向來便偏重金融與工業股。隨著全球央行為了抑制高漲的通膨而提高利率，資金從科技等成長型股票轉向銀行等價值型股票，去年起，歐美股市也開始出現此消彼長的局面。

Invesco Investment Solutions資深投資組合經理Alessio de Longis表示，長期帶動美股上漲的因素之一是非傳統貨幣政策，然而這些政策已經結束。他表示自家公司在上個月提高了股票部位，並增持了國際股票。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）和美國銀行全球研究部（BofA Global Research）近來都對國際股票讚譽有加，稱國際股票將在2023年「碾壓」美股。

根據Refinitiv Datastream數據，儘管近來表現強勁，歐洲STOXX 600指數的本益比為12倍，相較之下，標普500指數市益比約為17倍，兩者之間的估值差距直逼歷史紀錄，也比歷史平均水準高出一倍多。

Northwestern Mutual Wealth Management Company投資長Brent Schutte表示，從估值的角度來看，你可以追蹤的每一個指標都顯示國際股票比美股便宜。

不過，全球經濟料將衰退的普遍預期，可能促使投資人重返美國股市，許多人將美股視為經濟情勢不明時的避風港。Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan表示，買國際股票可能「補足」國內的投資機會。美股還沒有反彈很多，所以我認為仍有迎頭趕上的機會。